В Новосибирске женщина родила ребенка на улице
В Новосибирске женщина родила ребенка вне медицинского учреждения, эту информацию подтвердили в региональном Минздраве, пишет РИА Новости.
Роды прошли прямо на земле между домами на Вертковской улице. В ведомстве добавили, что состояние здоровья пациента относится к врачебной тайне.
Ранее стало известно, что в японском городе Уцуномия власти закрыли почти сто школ из-за агрессивного гималайского медведя. Животное впервые забрело в густонаселённый муниципалитет и уже несколько дней пугает местных жителей.
До этого в Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле.
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