Власти ОАЭ покроют туристам расходы за перенесенные рейсы
Объединенные Арабские Эмираты возьмут на себя расходы пассажиров, чьи рейсы перенесли из‑за атак Ирана. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местные власти.
За последние часы аэропорты страны совместно с национальными авиакомпаниями оказали поддержку свыше 20 тысячам путешественников. В рамках помощи туристам предоставляют временное жилье, питание и напитки, а также оказывают содействие с перебронированием рейсов.
Как пишет издание Khaleej Times, правительство ОАЭ полностью покроет затраты на размещение пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации из‑за переноса полетов. Кроме того, власти продолжают координировать работу аэропортов и авиакомпаний, чтобы обеспечить безопасное и упорядоченное восстановление авиасообщения по мере стабилизации обстановки.
