В Дубае туристов эвакуируют в подземные паркинги из-за новой угрозы
Туристы в Дубае получают множество экстренных уведомлений на телефоны с призывом спуститься в укрытие. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Персонал одного из отелей, по словам путешественников, раздает воду и закрывает двери в открытые пространства. Некоторые жители с детьми прячутся в ванных комнатах, стараясь держаться подальше от окон, в то время как другие ищут укрытие на подземных парковках.
«Люди напуганы, говорят, что боятся, даже кто-то расплакался. Слышны мощные взрывы, чувствуется вибрация», — делятся очевидцы.
Власти Дубая призвали людей оставаться в подземных паркингах и не выходить без крайней необходимости. В городе нет специализированных бункеров, и укрытиями служат обычные парковки под жилыми домами и торговыми центрами.