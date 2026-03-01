В Дубае туристов эвакуируют в подземные паркинги из-за новой угрозы

01 марта 2026, 00:08

Фото: iStock/terex

Туристы в Дубае получают множество экстренных уведомлений на телефоны с призывом спуститься в укрытие. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Персонал одного из отелей, по словам путешественников, раздает воду и закрывает двери в открытые пространства. Некоторые жители с детьми прячутся в ванных комнатах, стараясь держаться подальше от окон, в то время как другие ищут укрытие на подземных парковках.



«Люди напуганы, говорят, что боятся, даже кто-то расплакался. Слышны мощные взрывы, чувствуется вибрация», — делятся очевидцы.