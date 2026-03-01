Достижения.рф

Последствия иранского удара по аэропорту Дубая появились в Сети

Иранские беспилотники ударили по аэропорту Дубая
Фото: iStock/aksphoto

Международный аэропорт Дубая получил повреждения в результате атаки БПЛА со стороны Ирана. Кадры с места событий публикуют израильские СМИ.



На них видно, как сотни пассажиров спасаются бегством, направляясь к выходам из аэропорта. Некоторые туристы бросают чемоданы прямо в залах, опасаясь новых обстрелов.
В результате удара частичные повреждения получил фасад здания. Персонал поднял тревогу и уводит людей в укрытие. Пассажиры двигаются в колоннах без остановок.

Ранее туристов из дубайских отелей начали эвакуировать из-за новой угрозы. В городе нет приспособленных укрытий, поэтому путешественников и местных жителей направляют в подземные паркинги.

Александр Огарёв

