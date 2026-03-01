Горящую башню Бурдж-аль-Араб после удара БПЛА сняли на видео
Известная башня-парус пятизвездочного отеля Бурдж-аль-Араб в Дубае получила повреждения в результате удара иранского беспилотника. Кадры с места событий показал Телеграм-канал RT на русском.
На месте происшествия виден пожар и дым. Постояльцев отеля эвакуируют, а сведения о пострадавших не поступали.
Бурдж-аль-Араб— один из самых известных и роскошных отелей мира. Он построен в форме паруса арабского судна доу и находится на искусственном острове в 280 метрах от берега, соединенного с материком мостом. Высота здания составляет 321 метр (60 этажей), а его конструкция стала символом Дубая и примером инженерного мастерства.
Читайте также: