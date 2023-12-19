Власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего в Марьинке Рудакова

Фото: сайт Кремля
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение оказать всю необходимую помощь и поддержку семье бойца Романа Рудакова из Батайска, чье послание с просьбой нашли при освобождении Марьинки от ВСУ.
Он уточнил, что накануне семью героя СВО посетил глава администрации Батайска, а также представители Минобороны РФ.
Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.
В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.
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«Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.
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Элина Позднякова