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Власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего в Марьинке Рудакова

Ростовский губернатор Голубев поручил оказать помощь семье бойца Рудакова
19 декабря 2023, 11:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение оказать всю необходимую помощь и поддержку семье бойца Романа Рудакова из Батайска, чье послание с просьбой нашли при освобождении Марьинки от ВСУ.
Он уточнил, что накануне семью героя СВО посетил глава администрации Батайска, а также представители Минобороны РФ.

«Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа - Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», - написал Голубев в своем Telegram-канале.


Напомним, 21-летний Роман Рудаков нёс службу на специальной военной операции и принимал участие в освобождении Марьинки. По предварительной информации, штурмовая группа Рудакова попала в засаду. Они держали оборону до последнего, отказавшись сдаваться.

В этом здании после обнаружили тела девяти российских солдат. На одном из кирпичей было обнаружено, предположительно, последнее послание Рудакова. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании.

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Путин подписал закон об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров и льготников
Путин подписал закон об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров
19 декабря 2023, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет уплату комиссий банкам при оплате ЖКХ для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке, передает ТАСС.
Согласно новому закону, теперь не будет сниматься комиссия за перечисление оплаты пенсионерами за коммунальные услуги. Также не будут начисляться пени за просроченную или неполную оплату с нуждающихся граждан. Перечень этих лиц будет составлен правительством России.

Путин также подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, появятся положения об уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет). Также предусматривается наказание в виде принудительных работ продолжительностью до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет.

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Между Москвой и Петербургом могут запустить летающий аналог «Сапсана»
«Фонтанка»: между Москвой и Петербургом хотят запустить регулярные авиашаттлы
19 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/Sitikka

Между Москвой и Санкт-Петербургом решили запустить ежедневные авиашатлы. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что вылеты будут осуществляться каждые 20-30 минут. Пассажиры смогут приобрести билет с открытой датой и временем, что позволит воспользоваться им на любом рейсе, подобно проездному в метро. Также, для таких путешественников будет предусмотрено ускоренное прохождение аэропортовых процедур.

Издание отмечает, что такой формат планируется ввести во всех аэропортах Москвы. Однако в приоритете – Внуково с собственной станцией метро.

Предполагается, что реализация проекта завершится в июне 2024 года. Но в настоящее время не принято окончательное решение о введении летающих аналогов «Сапсана».

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Задержанному в Финляндии россиянину Тордену грозит пожизненное наказание
Адвокат: задержанному в Финляндии россиянину Тордену грозит пожизненное
19 декабря 2023, 11:23

Фото: iStock/Rawf8

Россиянину Воиславу Тордену, который был задержан в Финляндии, грозит от двух лет до пожизненного срока тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях на Украине. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина.
«По нынешним обвинениям наказание предусмотрено в виде лишения свободы от двух лет до пожизненного срока», – цитирует РИА Новости Мальгину.

При этом она отметила, что Тордена не экстрадируют на Украину, так как Верховный суд Финляндии запретил это из-за угрозы негуманного содержания в тюрьмах.

Обвиняемый вину свою не признает. По словам адвоката, на рассмотрение дела уйдет от девяти месяцев до полутора года.

Тордена обвиняют в том, что он якобы участвовал в террористической группировке в ходе конфликта на территории Донбасса. Он запросил убежище в Финляндии, так как полагал, что в стране розыска его могут ждать «бесчеловечное обращение» и пытки.

Напомним, украинские власти направили в Финляндию запрос об экстрадиции одного из экс-командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена. До смены паспорта он носил имя Ян Петровский и является гражданином России.

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#новости
#финляндия
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В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» состоится проект «Голоса страны»
19 декабря 2023, 10:44

Фото: Радио 1

В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится проект «Голоса страны» под художественным руководством К.Ю.Богомолова.

В рамках мероприятия планируют создать 12 документальных спектаклей о людях, чья ежедневная работа каждый день меняет Россию к лучшему, в постановке популярных театральных режиссеров и исполнении выдающихся артистов Российской Федерации.

Целью проекта является демонстрация того, что каждый человек может быть настоящим героем и каждая жизнь важна и ценна. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте проекта голоса-страны.рф до 20 декабря 2023 года. Принять участие в мероприятии могут люди старше 18 лет.

По результатам отбора в конце декабря будут выбраны 12 историй, которые войдут в программу проекта.

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«Нельзя было так танцевать»: что убило Дмитрия Красилова и почему он знал о своей смерти
Скончавшийся 29-летний шоумен из Little Big Красилов знал, что долго не проживет
19 декабря 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

18 декабря в Москве скончался артист Дмитрий Красилов. Его тело было найдено в квартире, где проживал 29-летний мужчина. По предварительной информации, смерть танцора наступила из-за острой сердечной недостаточности. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о шоумене, какой образ жизни он вел, и что могло спровоцировать его гибель.

Дмитрий Красилов (Пухляш): биография


Дмитрий Красилов родился в 1994 году в Алтайском крае. С детства он увлекался танцами, выступал на сцене. В 2017 году будущий артист решил испытать удачу на шоу «Танцы». Кастинг в популярный телепроект Красилов не прошел, однако его харизма и артистизм не оставили членов жюри равнодушными. Вскоре его стали приглашать на различные съемки, так Красилов начал сниматься в кино. Наибольшую популярность артист получил после выхода клипа «Uno» от Little Big. Поклонники обаятельного танцора стали называть его Пухляшом.

В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия
В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия

В 2020 году журнал Forbes включил Красилова в список номинантов для рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Двумя годами позже Красилов стал ведущим нового тревел-шоу «Поехали» на телеканале «Муз-ТВ».

Красилов из «Литл биг» умер в Москве


Тело известного танцора Дмитрия Красилова было обнаружено в его квартире в Москве 18 декабря. Он лежал без одежды возле кровати. За день до своей смерти артист посетил премьеру комедии «Новогодний ол инклюзив» в московском кинотеатре «Октябрь». После сеанса Красилов пожаловался на плохое самочувствие и отправился домой.

После того как шоумен перестал выходить на связь, его директор Андрей Наконечный решил отправиться к нему домой. Дверь в квартиру Красилов не открыл, поэтому мужчине пришлось обратиться к сотрудникам МЧС. Спасатели вскрыли входную дверь и обнаружили 29-летнего артиста без признаков жизни.

Последней кто видел Красилова при жизни, оказалась консьержка многоквартирного дома. Она рассказала изданию «МК», что шоумен вернулся домой около трех часов ночи и был выпившим. Предварительно, причиной смерти мужчины стала остановка сердца, вызванная лишним весом артиста. Тело Красилова направлено на экспертизу.

Пухляш Дмитрий Красилов из Little Big: заболевание и причина смерти


На YouTube-шоу «Алена, блин!» Дмитрий Красилов прежде рассказывал о своем лишнем весе и о том, когда у него появились проблемы со здоровьем. Артист сообщил, что он был очень маленьким ребенком, и чтобы стимулировать рост, ему кололи гормоны. В какой-то момент у него начались проблемы с щитовидной железой и он стал часто проходить лечение в больничном стационаре. Красилов также поделился историей о том, как однажды принял участие в шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». В рамках программы, ему сделали УЗИ печени, и сообщили, что она «заплыла жиром».

Научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова высказалась о возможной причине смерти мужчины. Она заявила, что большая подвижность человека при тучности тела оказывает большую нагрузку на сердце и печень. Специалист уверена, что Красилову нельзя было так интенсивно танцевать.


Дмитрий Красилов: образ жизни Пухляша из Little Big


По словам друзей и коллег Красилова, он много работал и был настоящим трудоголиком, сообщает телеграм-канал Shot. Несмотря на проблемы с сердцем из-за лишнего веса, артист не ограничивал себя в еде и алкоголе. По информации портала, после вечеринки Красилов мог поехать в ночной клуб, где позволял себе немного выпить. Красилов часто говорил друзьям, что «долго не проживет».


Умер танцор Дмитрий Красилов: что говорят друзья и коллеги


Диджей Катя Гусева рассказала, что видела Красилова за несколько дней до его смерти. Она обратила внимание на внешний вид танцора. По словам девушки, артист выглядел уставшим и переутомленным. Она также вспомнила, что он танцевал вместе с ней, но в какой-то момент внезапно развернулся и ушел.

Диетолог Мейсон: Чай полезен для сердца и мозга
Диетолог Мейсон: Чай полезен для сердца и мозга

На болезненный вид танцора также обратил внимание продюсер Сергей Дворцов. Он рассказал, что Красилов жаловался на неважное самочувствие, однако все списывали это на усталость, так как артист много работал. О том, что Красилов не любил говорить о своем лишнем весе и неохотно принимал помощь, рассказала певица Анна Калашникова. Она несколько раз предлагала ему диетолога, но он «пропускал это мимо ушей».

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Воспитательница из Пушкино приобрела квартиру в рамках «Социальной ипотеки»
19 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

«Социальная ипотека» помогла воспитателю из Пушкино приобрести свою квартиру. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Екатерина Карачевцева работает воспитателем в городе Пушкино на протяжении 10 лет. Женщина также воспитывает троих детей и считает что именно в дошкольном возрасте закладываются основы, которые помогут ребёнку в дальнейшей жизни.

«Учим быть их самостоятельными. Прививаем традиции, любовь к нашей Родине. И, конечно, стараемся сами дать как можно больше внимания, любви и заботы», — поделилась Екатерина.

Стоит отметить, что покупки жилья по программе «Социальная ипотека» женщина вместе с мужем и тремя детьми ютились в однокомнатной квартире. Семья переедет в просторное жилище уже в следующем году.

Кроме этого, полный список специальностей, которые могут воспользоваться данной программой можно найти на официальном сайте Минжилполитики Московской области.

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Участок оранжевой ветки московского метро временно закроют в январе
Участок оранжевой ветки метро Москвы закроют с 3 по 8 января
19 декабря 2023, 09:52

Фото: iStock/hank5

Участок оранжевой ветки московского метрополитена между станциями «Новые Черёмушки» и «Октябрьская» временно закроют с 3 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Уточняется, что такое решение принято в связи с проведением работ по прокладке новой теплосети, которая пройдёт непосредственно у тоннелей метро. Меры приняты по просьбе компании ПАО «МОЭК», которая будет осуществлять работы, для обеспечения безопасности пассажиров

В департаменте добавили, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда пассажиропоток значительно ниже. В качестве замены метро на маршруте будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Также пассажирам предоставляется возможность совершить бесплатный повторный вход в метро.

Кроме того, в Дептрансе добавили, что у закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые сориентируют по маршруту для обхода ограничений.

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#москва
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#ограничение движения
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В России предложили страховать уход за пожилыми
РБК: Эксперты Минэкономики предложили страховать уход за стариками
19 декабря 2023, 09:50

Фото: istock / AlexRaths

Эксперты Минэкономики предлагают внедрить добровольное и в перспективе обязательное страхование для ухода за престарелыми людьми и инвалидами по аналогии с пенсионными взносами. Данное предложение возникло после изучения международного опыта и анализа государств с развитой системой долговременного ухода, таких как Германия, Южная Корея и Израиль. Сведенья из статьи, которую опубликовали в журнале «Экономическое развитие России», пишет РБК.

В вышеназванных государствах эти услуги финансируются за счет социального или медицинского страхования, и налоговых поступлений и выплат пользователей. Эксперты предполагают постепенно внедрять страхование, в первую очередь на добровольной основе, а позже обязательно для всех. Отмечается, что такие отчисления могут вызвать недовольство населения, поэтому ставка страхования должна быть небольшой, чтобы избежать дополнительного финансового давления.

Эксперты считают что эта ставка не должна превышать 1,5%. Отечественные специалисты предлагают установить ставку не более 0,5%.

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#страхование
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#ставка
#развитие
#счёт
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Телеведущую Бордовских экстренно госпитализировали в московскую клинику
19 декабря 2023, 08:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У 54-летней звезды НТВ нулевых на днях появились слабость, кашель, озноб и поднялась температура.
Mash пишет, что у Юлии Бордовских самостоятельно вылечиться не получилось, поэтому пришлось обратиться к врачам. С симптомами ковида её доставили в больницу и сделали экспресс-тест — результат отрицательный.

В данный момент экс-ведущая программы «Сегодня» находится в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей.

Ранее звезду фильма «Ёлки» Плаксину госпитализировали с воспалением брюшной полости. Актрисе Елене Плаксиной потребовалась срочная операция из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита.

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