Власти Павловского Посада осудили актуальные вопросы с жителями микрорайона Южный

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов посетил микрорайон Южный и обсудил с местными жителями решение актуальных вопросов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из проблем, требующих вмешательства властей, стало благоустройство дворовой территории. С эти запросом обратилась многодетная семья. В частности, жители попросили модернизировать установленную во дворе хоккейную коробку, покрасить детскую площадку, починить качели, обустроить часть тротуара и провести уборку территории от мусора и веток.
Филипп Ефанов встретился также с жителями дома№ 60 по улице Кирова. Они попросили открыть сквозной проезд из двора. Ефанов отметил, что этот вопрос требует дополнительной проработки, после чего власти предложат решение.
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«Все вопросы приняты в работу и взяты на контроль. Часть работ проведут до 1 июня, остальные рассмотрят и включат в план на будущий год», — отмечается в сообщении.
Филипп Ефанов встретился также с жителями дома№ 60 по улице Кирова. Они попросили открыть сквозной проезд из двора. Ефанов отметил, что этот вопрос требует дополнительной проработки, после чего власти предложат решение.
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Лев Каштанов