В Павловском Посаде пройдет масштабный марафон скандинавской ходьбы

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Масштабный марафон скандинавской ходьбы пройдёт в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Марафон пройдет 18 мая в Городском парке.
Перед началом все участники пройдут обязательный инструктаж от инструктора Екатерины Жуковой.
Кроме этого, зарегистрироваться на участие в скандинавской ходьбе можно будет и в день старта до 11:00.
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«Принять участие в Скандинавской ходьбе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Участников марафона скандинавской ходьбы ждёт зумба-разминка под руководством тренера Натальи Синюты, концертно-развлекательная программа, мастер-классы, большой заряд энергии и конечно же хорошее настроение!», — поделились в пресс-службе.
Перед началом все участники пройдут обязательный инструктаж от инструктора Екатерины Жуковой.
Кроме этого, зарегистрироваться на участие в скандинавской ходьбе можно будет и в день старта до 11:00.
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Мира Полтева