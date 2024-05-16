Жительницы Павловского Посада выиграли чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
«Полина Быкова и Евгения Шмидт – чемпионки России по пожарно-спасательному спорту живут и тренируются в Павловском Посаде. Благодарю Дениса Чистова и Анатолия Фроловского за воспитание настоящих чемпионов! Это огромный труд и личный вклад в каждого спортсмена! Желаю вам и вашим спортсменам покорения новых вершин и конечно же только побед!», — отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
В средней группе в преодолении стометровой полосы с препятствиями Евгения Шмидт стала чемпионкой России, а Полина Быкова стала чемпионкой России в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни младшей группе.
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