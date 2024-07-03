В солнечногорском посёлке Жуково построили ФАП

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, рассчитанного на 36 посещений в смену, завершили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, рабочие расставляют технологическое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.В одноэтажном здании общей площадью 200 квадратных метров находится кабинет врача, прививочный кабинет, смотровая, процедурная, а также стерилизационная комната. Кроме того, в медучреждении есть аптечный пункт и палата для пациентов. Отдельное помещение предусмотрено для персонала ФАПа.
Новое медицинское учреждение будет обслуживать около 1,5 тыс. жителей.
Читайте также:
Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове
Готовность капремонта одинцовского детсада №65 достигла 40%
В Домодедове построят крупный спорткомплекс с бассейнами и теннисными кортами
Лев Каштанов