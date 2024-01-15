Власти Подмосковья компенсируют ущерб от протечек жителям Климовска и Шепчинок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, жители Климовска и Шепчинок, чьи квартиры пострадали от протечек, будет компенсирован ущерб.
«Сейчас мы разбираемся с последствиями протечек, прорывов радиаторов, у кого-то в квартирах появилась плесень, возникли проблемы с электричеством, пострадало имущество — у нас на контроле каждый вопрос, мы компенсируем ущерб», - заявил Воробьев.
БТИ осмотрит квартиру и оценит нанесенный ущерб. Далее собственнику необходимо написать заявление в администрацию с просьбой возместить ущерб. При этом можно будет выбрать денежную компенсацию или ремонт, который будет сделан за счет бюджета Московской области. Размер компенсации будет зависеть от уровня ущерба.
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