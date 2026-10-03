Власти Подмосковья озвучили правила поведения при встрече с медведем
При встрече с медведем не стоит убегать, так как это может спровоцировать зверя на агрессию. Соответствующую информацию РИА Новости представило министерство экологии и природопользования Московской области.
Вместо резких движений нужно постараться казаться крупнее и отпугнуть животное. Например, можно поднять над головой куртку или другую одежду, а также издавать громкие звуки. Для этого в лес стоит взять свисток либо иной предмет, способный создавать шум.
Особую осторожность нужно проявлять при виде медвежонка: приближаться к нему категорически нельзя. Даже если детёныш кажется одиноким, медведица, скорее всего, находится неподалёку и может агрессивно защищать потомство.
В ведомстве отмечают, что медведи, обитающие в Подмосковье, обычно сторонятся людей и стараются избегать контакта с человеком. Тем не менее для снижения риска встречи специалисты рекомендуют выбирать для прогулок открытые участки местности, избегать сильно заросших территорий и навалов деревьев, где животное может прятаться, а также надевать яркую одежду, так как «кричащие» цвета способны отпугивать зверей.
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