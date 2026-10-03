Власти Подмосковья озвучили правила поведения при встрече с медведем

03 октября 2026, 01:38

РИА Новости: попытка убежать от медведя лишь спровоцирует хищника

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

При встрече с медведем не стоит убегать, так как это может спровоцировать зверя на агрессию. Соответствующую информацию РИА Новости представило министерство экологии и природопользования Московской области.