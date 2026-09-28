Медведь вышел к туристам на прогулочной набережной в Сочи
Медведь вышел к туристам на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Косолапый решил полакомиться возле прогулочной набережной, когда там проходили отдыхающие. Зверь подошел к ней и стал жевать траву в кустах. Очевидцы предположили, что это был детеныш, мать которого может находиться где-то рядом. При этом агрессии к людям медведь не проявил.
Ранее сообщалось, что в лесу Бурятии медведь напал на двух местных жителей. Мужчины искали пропавших телят рядом с лесополосой в улусе Хара-Шибирь. В этот момент на одного из них накинулся крупный хищник, сбив его ног.
В этот момент другой мужчина открыл огонь из ружья, после чего зверь переключился на него. Тогда первый гражданин достал карабин и застрелил зверя. В результате пострадавших увезли в больницу Улан-Удэ с множественными рваными ранами.
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