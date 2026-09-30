Стало известно, в каких районах Подмосковья сосредоточено наибольшее количество медведей
Наибольшая концентрация бурых медведей наблюдается в северных и северо‑западных районах Подмосковья. Речь идёт о Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах, сообщил РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.
По оценкам эксперта, в подмосковных лесах к 2026 году может насчитываться порядка 80 бурых медведей. Из них 30–40 особей живут в регионе постоянно, а ещё примерно столько же периодически заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей.
Фёдоров уточнил, что следы медведей регулярно замечают не только в упомянутых округах, но и вблизи Клина, около деревни Духанино, в Истре, за Можайском, в Луховицах, Шаховской и Одинцовском районе. Такие сведения нередко поступают от охотников, рыбаков и грибников.
Эксперт также обратил внимание на то, что медведи всё чаще приближаются к дачным посёлкам и СНТ. Причинами такого поведения становятся поиски пищи, а также наличие несанкционированных свалок неподалёку от населённых пунктов.
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