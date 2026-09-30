Стало известно, в каких районах Подмосковья сосредоточено наибольшее количество медведей

30 сентября 2026, 06:59

Росприроднадзор: большинство бурых медведей обитает в северных районах Подмосковья

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Наибольшая концентрация бурых медведей наблюдается в северных и северо‑западных районах Подмосковья. Речь идёт о Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах, сообщил РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.