Власти Подмосковья помогают найти работу эвакуированным курянам

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Московская область продолжает принимать эвакуированных жителей Курской области и оказывать им помощь, в том числе с трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«На портале в Подмосковье размещено более 70 тыс. вакансий от проверенных работодателей, более 25 тыс. из них предусматривает предоставление жилья. Также на портале можно самостоятельно подобрать вакансию, настроив фильтры поиска – по локации, ожидаемой зарплате, условиям работы и проживания», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, по вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8(4967)63-04-13 доб. 5. Специалисты помогут как с поиском работы, так и с составлением резюме.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ранее в региональной прокуратуре информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В их числе – 659 детей.
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Лора Луганская