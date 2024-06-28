Власти Подмосковья защитили права ТСН Котельников на управление своими домами

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Встречу с представителями трёх товарищество собственников недвижимости (ТСН) городского округа Котельники — «Зелёный остров», «Наш дом» и «Строителей 5» — провели заместитель министра по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области Эдуард Сущенко и глава округа Сергея Жигалкина, сообщает пресс-служба министерства.
«Главной темой обсуждения стало управление многоквартирными домами и их ресурсоснабжение, в частности — расторжение прямых договоров с жителями», — говорится в сообщении.По итогам встречи было решено, что до 15 июля должны быть заключены договоры с жителями на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведения, а также по отоплению. Кроме того, будет проведена сверка задолженностей с ресурсоснабжающей организацией. Ситуация остаётся на контроле областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ранее жители пожаловались, что на них оказывают давление, чтобы передать управление домами от ТСН управляющим компаниям. Для этого использовалось расторжение договоров на снабжение ресурсами под предлогом образовавшихся долгов.
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