Власти потратили на развитие VK более 40 млрд рублей
Министерство цифрового развития РФ направило свыше 40 млрд рублей на поддержку проектов, связанных с экосистемой социальной сети VK. Соответствующая информация следует из отчета об исполнении федерального бюджета.
Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на документ, 39,5 млрд рублей в 2025 году потратили на создание и развитие национальной видеоплатформы. Еще 4 млрд рублей власти выделили на реализацию целей и задач «многофункционального сервиса обмена информацией».
Оба транша перечислены в уставный капитал компании «Единое видео», связанной с VK. Разница в объёмах финансирования обусловлена высокой технической сложностью национальной видеоплатформы. В ее состав входят, в том числе, системы управления доставкой контента (SDN), говорится в материале.
