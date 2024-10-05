Толпа мигрантов без причин избила троих жителей Самары

Фото: сайт СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по нападению мигрантов на жителей Самарской области. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, толпа мигрантов из стран ближнего зарубежья напала на троих местных жителей под Самарой. Людей жестоко избили без каких-либо причин. Дело возбудили по статье 213 УК — уголовное хулиганство с применением насилия.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против молодежных банд мигрантов в Петербурге. Причиной стал своего рода террор, который устроили этнические группировки против жителей Петербурга.
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«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении следственного комитета.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против молодежных банд мигрантов в Петербурге. Причиной стал своего рода террор, который устроили этнические группировки против жителей Петербурга.
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Лия Мурадьян