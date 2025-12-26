Власти РФ начнут контролировать банковские и SIM-карты для борьбы с мошенниками
Правительство планирует усилить контроль за банковскими картами, SIM-картами и IMEI телефонов для борьбы с мошенничеством. Поправки, которые готовятся к принятию, коснутся законов о связи, противодействии отмыванию средств и обработке персональных данных.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», у Центробанка появится система учёта платёжных карт: каждому гражданину разрешат иметь не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех банках. Минцифры создаст базу IMEI, а операторы связи обязаны будут блокировать телефоны с поддельными или незарегистрированными IMEI. Контролю подвергнется даже передача SIM-карт детям, для чего абоненты будут давать отдельное согласие на приём звонков с иностранных номеров.
Отдельные нормы коснутся виртуальных телефонных станций, которые должны размещаться только в России, и использовать их смогут только верифицированные граждане. Сайты будут применять российский сертификат безопасности, а соцсети и сервисы объявлений обязаны будут взаимодействовать с системой «Антифрод». Доступ к «Госуслугам» ужесточат: через биометрию, лично в МФЦ или банках, либо с усиленной электронной подписью. Закон вступит в силу поэтапно с 1 сентября 2026 года.
