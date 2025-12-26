Власти РФ начнут контролировать банковские и SIM-карты для борьбы с мошенниками

26 декабря 2025, 18:55

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Правительство планирует усилить контроль за банковскими картами, SIM-картами и IMEI телефонов для борьбы с мошенничеством. Поправки, которые готовятся к принятию, коснутся законов о связи, противодействии отмыванию средств и обработке персональных данных.