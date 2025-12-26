Отец предполагаемого подрывника полицейских на юге Москвы заявил, что на парня повлияли мошенников

26 декабря 2025, 01:39

Отец Голубенко заявил, что его сын мог устроить взрыв в Москве под влиянием мошенников

Фото: iStock/NanoStockk

Отец предполагаемого подрывника, устроившего взрыв на юге Москвы, который унес жизни двух инспекторов ДПС, назвал своего сына жертвой мошенников. Такое заявление мужчина сделал в разговоре с RT.





Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря сотрудники правоохранительных органов увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Человек устроил взрыв, когда к нему попытались приблизиться. Погибли лейтенанты полиции — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.



Осматривая место трагедии, специалисты обнаружили фрагменты паспорта 24-летнего Павла Голубенко, уроженца поселка Каменка Ивановской области.





Крупный пожар вспыхнул на стройрынке в подмосковных Химках

«Мы до сих пор не верим. Посёлок у нас маленький, все соболезнуют», — передает RT слова отца погибшего.