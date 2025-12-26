Отец предполагаемого подрывника полицейских на юге Москвы заявил, что на парня повлияли мошенников
Отец предполагаемого подрывника, устроившего взрыв на юге Москвы, который унес жизни двух инспекторов ДПС, назвал своего сына жертвой мошенников. Такое заявление мужчина сделал в разговоре с RT.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря сотрудники правоохранительных органов увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Человек устроил взрыв, когда к нему попытались приблизиться. Погибли лейтенанты полиции — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.
Осматривая место трагедии, специалисты обнаружили фрагменты паспорта 24-летнего Павла Голубенко, уроженца поселка Каменка Ивановской области.
Отец молодого человека, пояснил, что редко общался с сыном, однако не замечал в сыне особой замкнутости. Последний год Павел проживал у своей бабушки. Есть вероятность, он попал под влияние мошенников.
«Мы до сих пор не верим. Посёлок у нас маленький, все соболезнуют», — передает RT слова отца погибшего.