Власти Сочи не увидели нарушения закона в использовании песни Oxxxymiron* в олимпиаде

03 октября 2025, 19:38

Управление образования Сочи: песня Oxxxymiron* на олимпиаде не нарушает закон

Oxxxymiron (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В управлении образования Сочи заявили, что включение в задание школьной олимпиады по русскому языку строки из песни исполнителя Oxxxymiron* не нарушает законодательства. Об этом сообщает RT.





Ведомство пояснило, что в задании использовалась лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического анализа, без указания автора.





«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача – анализировать язык как систему, что и было сделано», – говорится в ответе структуры.