Власти Сочи не увидели нарушения закона в использовании песни Oxxxymiron* в олимпиаде
В управлении образования Сочи заявили, что включение в задание школьной олимпиады по русскому языку строки из песни исполнителя Oxxxymiron* не нарушает законодательства. Об этом сообщает RT.
Ведомство пояснило, что в задании использовалась лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического анализа, без указания автора.
«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача – анализировать язык как систему, что и было сделано», – говорится в ответе структуры.В городском управлении образования подчеркнули, что основной целью разработчиков задания было изучение русского языка, а не популяризация исполнителя. А рэп в этом контексте рассматривается не как элемент субкультуры, а как одна из современных форм словесного искусства, где важную роль играет именно поэтический текст.
При этом отмечается, что в дальнейшем эксперты будут более тщательно проверять источники используемых в заданиях текстов.
Ранее в администрации Сочи сообщили о проверке информации о попадании фрагмента песни иноагента Мирона Фёдорова* (настоящее имя рэпера) в школьную олимпиаду по русскому языку.