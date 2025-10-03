Треки Оксимирона* начали использовать в олимпиадах по русскому языку в России
Ученики 11 класса из Сочи столкнулись с неожиданным заданием на олимпиаде по русскому языку. В тесте появилась строка из трека Оксимирона*. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
В задании Мирона* упоминают как «известного рэпера», не уточняя, что в России он признан иноагентом, и не называя его имени напрямую.
Трек «Я хейтер» был выпущен в 2008 году на сборнике немецкого лейбла Optik Russia, который основан русскоязычными рэперами, проживающими в Германии.
В 2022 году Oxxxymiron* выступил с резкой критикой специальной военной операции и организовал серию благотворительных концертов за границей, направленных на сбор средств для помощи пострадавшим. В ответ на его действия в России было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, его объявили в розыск.
