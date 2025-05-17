Вика Цыганова возмущена регистрацией товарного знака Oxxxymiron*: «По нему тюрьма плачет»

Oxxxymiron*/ Мирон Федоров*(Фото: РИА Новости)
Недавно рэпер Оксимирон* получил положительный ответ от Роспатента, куда еще год назад подавал заявку на регистрацию товарного знака. Теперь Мирон Федоров* может производить под брэндом Oxxxymiron компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а еще выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и шоу-программы.
Такие возможности, открывшиеся для недавно обвиненного в растлении несовершеннолетних, возмутили певицу Вику Цыганову.
Еще Цыганова подчеркнула, что у нее «вызывает вопросы деятельность Роспатента», который позволяет зарегистрировать торговую марку признанному иноагентом Мирону*. Сам рэпер сообщения о регистрации брэнда еще не прокомментировал.
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* Признан иноагентом в РФ
«Хочется, чтобы подобные личности навсегда забыли о существовании России. Он гражданин Великобритании — пусть и дальше сидит в Лондоне и растлевает британскую молодежь. Нам такие точно не нужны», — откровенничала исполнительница в своих соцсетях.
Еще Цыганова подчеркнула, что у нее «вызывает вопросы деятельность Роспатента», который позволяет зарегистрировать торговую марку признанному иноагентом Мирону*. Сам рэпер сообщения о регистрации брэнда еще не прокомментировал.
«Какие заработки в России.. по нему тюрьма плачет — он, судя по всему, детей насиловал..», — заключила Вика.
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* Признан иноагентом в РФ
Ольга Енгалычева