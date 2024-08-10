Власти сообщили о текущей обстановке в Курске

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На данный момент ситуация в Курске является стабильной, а количество прибывающих в пункты временного размещения увеличивается, сообщил в Telegram-канале градоначальник Игорь Куцак. Чиновник отметил, что безопасность граждан обеспечивают полиция совместно с добровольной народной дружиной «РеZерв». Службы ведут усиленную работу.
«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет», — говорится в публикации.Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что боевики ВСУ за все время атаки под Курском потеряли бронетехнику в количестве 140 единиц и до 1120 единиц живой силы. Атака началась утром, 6 августа.
До этого сообщалось, что из Суджанского района Курской области за три дня волонтеры вывезли более 100 человек.
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Никита Кротов