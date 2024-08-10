«Обозначают присутствие»: военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области

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ВСУ отказались от боевых действий в Судже и Коренево в Курской области и перешли к манёвренным действием, в ходе которых пытаются обойти позиции ВС РФ с флангов. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что те события, которые сейчас выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, являются на самом деле действиями малых манёвренных групп. Они всеми силами пытаются обозначить своё присутствие, но не в бою, а просто выскакивая на дороги, ведущие к населённым пунктам.
Также репортёр подчеркнул, что ВСУ стреляют из системы залпового огня HIMARS производства США, поэтому над регионом постоянно работают российские системы ПВО.
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