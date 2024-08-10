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«Обозначают присутствие»: военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области

Военкор Коц рассказал о манёвренных действиях ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 13:57
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ отказались от боевых действий в Судже и Коренево в Курской области и перешли к манёвренным действием, в ходе которых пытаются обойти позиции ВС РФ с флангов. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.


Он подчеркнул, что те события, которые сейчас выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, являются на самом деле действиями малых манёвренных групп. Они всеми силами пытаются обозначить своё присутствие, но не в бою, а просто выскакивая на дороги, ведущие к населённым пунктам.

Также репортёр подчеркнул, что ВСУ стреляют из системы залпового огня HIMARS производства США, поэтому над регионом постоянно работают российские системы ПВО.

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#пво
#военные
ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали командный состав подразделения ВСУ
«Искандер-М» ликвидировал командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили «Искандером» по приграничью Курской области, ликвидировав 15 человек командного состава подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по ранее разведанному месту, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ.

Ударом были ликвидированы 15 военнослужащих из командного состава подразделения украинской армии.

Ранее военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
#курская область
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В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском
Минобороны: боевики ВСУ за время действий под Курском потеряли до 1120 человек
10 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/vladj55

До 1120 человек потеряли боевики ВСУ за все время атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что бои продолжаются.
«Всeго за врeмя боeвых дeйствий на курскoм нaправлении прoтивник пoтерял дo 1 120 вoеннослужащих и 140 eдиниц бронeтехники…» — доложили в Минобороны.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться на российскую территорию 6 августа. В район боев отправляли дополнительные силы ВС РФ. Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от врага населенный пункт Мартыновка. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал ситуацию достаточно серьезной.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#вс рф
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В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Константинов: ВСУ понесут неимоверные потери при попытке нападения на Крым
10 августа 2024, 13:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Попытка украинских войск напасть на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее власти полуострова неоднократно заявляли о планах украинских войск начать наступления для захвата Крыма.

Константинов заявил, что ситуация в Крыму постоянно отслеживается, также предпринимаются все необходимые меры для осуществления ответных действий на любой вызов.

Он подчеркнул, что украинским войскам на полуострове будет намного тяжелее вести боевые действия, нежели чем на материковых территориях. В результате возможного вторжения украинских войск в Крым ВСУ потерпят неимоверные потери и потерпят поражение.

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#нападение
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Поехал за мамой и не доехал: волонтеры в Курской области спасли больше 100 человек за три дня
Readovka: Волонтеры спасли под Курском более 100 человек за три дня
10 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Волонтеры за последние три дня спасли больше 100 человек из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на лидера волонтеров Эдгара Бодрова. В его группе более 400 человек.
По словам Бодрова, боевики ВСУ всячески препятствуют, например, дают подставные адреса, где якобы требуется эвакуация, а на самом деле там ожидает засада. Волонтерская группа выезжает только после тщательной верификации. К сожалению, есть погибшие среди волонтеров в том числе.

«Парень поехал за мамой и просто не доехал, попал под обстрел, полностью сгорел», — сказал Бодров. Все произошло сегодня ночью. Кроме того, есть те, кто выехал на вызов и пропал.

Бодров добавил, что помимо перевозки людей, группа занимается закупкой медикаментов, размещением людей в пунктах временного размещения.

«Когда, если не сейчас, и кто, если не мы», — заключил он.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, власти и оперативные службы контролируют ситуацию.

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#курская область
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#война
#сво
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NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО
10 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что до мая 2024 года союзники Украины запрещали её армии использовать западное оружие для ударов по российским территориям. Однако позднее они внесли правки и позволили это делать только при «наличии угрозы». После появления западной военной техники в Курской области возродилась дискуссия о допустимом радиусе применения ВСУ передаваемого вооружения.

Издание отмечает, что предпринимаемые украинскими войсками действия явно свидетельствуют о вольной трактовке требований Запада.

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#украина
#всу
#оружие
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Лукашенко заявил об уничтожении отправленных с Украины воздушных целей над РБ
10 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Отправленные с Украины воздушные цели уничтожены над территориями РФ и РБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что целей было около десяти, противовоздушная оборона перехватила их. Сейчас ведутся поиски уничтоженных целей. Белорусский лидер отметил, что у РБ и РФ единая ПВО. Он поручил белорусским военным провести соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от боевиков ВСУ Мартыновку в Курской области.

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#россия
#украина
#белоруссия
#всу
#война
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#новости
#пво
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ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью
Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ в небе над Курской областью
10 августа 2024, 12:27

Фото: iStock/bpawesome

Дежурные средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил российских военных, которые оперативно ликвидировали угрозу.

Ранее, в 12:15 по московскому времени, в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Украинские войска начали производить массированные обстрелы территории российского региона рано утром 6 августа. Они предприняли попытку прорыва госграницы и продвижения вглубь Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа, из которого эвакуировали местных жителей.

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#пво
#ракета
#всу
#курская область
#обстрел
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Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО
МО РФ: с начала боев в Курской области противник потерял 1120 боевиков
10 августа 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области обстановка постепенно стабилизируется, ВС РФ с помощью прибывших резервов выбивают противника из занятых населенных пунктов, продвижение ВСУ в регионе остановлено, при этом армия России развивает наступление на Торецком и Покровском направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Российские бойцы смогли отбить Мартыновку у ВСУ. В настоящее время она находится под контролем ВС РФ.

«Бойцы первой штурмовой бригады, взаимодействуя с 810-й бригадой морской пехоты отбили у украинских нацистов н.п Мартыновка в Курской области», — заявил командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который сейчас также находится в Курской области.

Контроль ВСУ над селом позволял им устраивать засады на трассе 38К-004, что препятствовало как эвакуации оставшихся жителей в Судже, так и налаживанию снабжения города.

По данным депутата ГД Андрея Гурулева, Украина бросила в российское приграничье серьёзные силы и средства. Он подчеркнул, что в Курскую область вошли не ДРГ, а регулярная украинская армия и быстро выгнать боевиков не получится.

«Да, противник пока остановлен, но это не значит, что там тишина, там идут серьёзные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно», — заявил Гурулев.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

В настоящее время боевики ВСУ под давлением российских сил, включающих в себя СпН «Ахмат» ВС РФ, отряд ветеранов Вагнера «Искра» и других, прячутся в лесах, заброшенных зданиях и выступают в качестве диверсантов. Пытаются удержаться в некоторых населенных пунктах.

С появлением резервов из числа опытных подразделений картина приграничного сражения в Курской области начала меняться. Работа по выдавливанию противника за пределы РФ продолжается.


Торецкое направление


Армия России продвинулась западнее Нью-Йорка (Новгородско), заняв леса и лесопосадки. Противник вынужден отходить к Пантелеймоновке, также происходит смыкание котла в Нью-Йорке, однако предполагается, что ВСУ уже отошли и оттуда. С мест сообщают, что украинцы уходят малыми группами по ночам.

Также зафиксированы серьезные успехи ВС РФ в районе Пантелеймоновки. Российские силы развивают успех по направлению к Сухой Балке, двигаясь в тыл противника, где он удерживает серьезные, но последние позиции для широкого охвата Торецка.

Покровское направление


Здесь продолжаются серьезные бои. Российская армия завершает зачистку Ивановки, которая уже находится под контролем наших войск и начала продвигаться к соседней Гродовке. По последним данным, российским бойцам удалось войти в населенный пункт и зацепиться на его окраинах.

Также ВС РФ постепенно пробиваются к Новогродовке по железнодорожному полотну. Противник пока стабилизировать обстановку на данном участке не может.

Кураховское направление


С данного направления приходят новости о полном освобождении от ВСУ села Невельское, которое находится недалеко от Красногоровки. В населенном пункте российские бойцы подняли флаг России.

Северское направление


ВСУ подтягивают серьезные резервы для остановки продвижения российской армии в Переездном. Активно работает наша авиация, наносятся мощные удары по пункту дислокации противника в районе Верхнекаменского.

ВСУ при этом укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе Северска. Кроме того, украинские резервы идут в районы Ямполя, Дроновки, Переездного, Васюковки и Миньковки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.

«По характеру действий противника с большой долей вероятности можно говорить о том, что все эти мероприятия направлены на недопущение создания огневого мешка для украинской группировки, находящейся западнее Кременной, Лисичанска и в самом Северске», — написал Марочко.

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ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ
Алаудинов: ВС РФ зачистили Мартыновку от боевиков ВСУ в Суджанском районе
10 августа 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская армия контролирует Мартыновку в Суджанском районе Курской области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — сказал офицер.

Украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье под Курском 6 августа. ВС РФ и Росгвардия направили в указанный район дополнительные силы. Отпор радикалам ВСУ также дают пограничники.

В ООН уже заявляли, что подобные действия Киева только усиливают напряженность ситуации, а в Госдепе США отметили, что контактируют с Украиной по текущей ситуации, однако, по их мнению, нет ничего особенного в том, что Украина заранее не согласовала свои действия с Вашингтоном.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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