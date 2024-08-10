Росгвардия участвует в ликвидации диверсантов в регионах с режимом КТО

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Подразделения Росгвардии выполняют задачи в зоне действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Они выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп Украины, усилению контроля за оборотом оружия, защите важных объектов и охране правопорядка, а также принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности мирного населения.
В пресс-службе также добавили, что режим КТО был объявлен Национальным антитеррористическим комитетом, в обеспечении которого также участвуют сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД РФ и других структур.
Напомним, что режим КТО вводится на территории для защиты населения от угроз терактов. Он усиливает полномочия региональных властей, а также вводит ряд запретов и ограничений. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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В пресс-службе также добавили, что режим КТО был объявлен Национальным антитеррористическим комитетом, в обеспечении которого также участвуют сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД РФ и других структур.
Напомним, что режим КТО вводится на территории для защиты населения от угроз терактов. Он усиливает полномочия региональных властей, а также вводит ряд запретов и ограничений. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова