Приставы взыскивают с мужа «королевы марафонов» свыше девяти миллионов рублей
Приставы принудительно взыскивают с супруга Елены Блиновской Алексея почти 9,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, в ноябре 2025 года и марте 2026 года на Блиновского завели два исполнительных производства, общая сумма по которым составляет 9,077 миллиона рублей и касается «иных взысканий имущественного характера». Исполнительный лист и судебный приказ выдали Арбитражный суд Москвы и судебный участок в Ярославле. Более того, в мае на мужа «королевы марафонов» возбудили производство о взыскании долга за газ, тепло и электричество — почти 15 тысяч рублей.
Напомним, что саму Елену в марте прошлого года признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Изначально судья приговорил её к пяти годам колонии общего режима, но в октябре наказание смягчили до четырёх с половиной лет.
Ранее «Радио 1» передавало, что стало известно про новую схему с займами у Блиновской и её супруга. Истец требует взыскать с них 68 миллионов рублей.