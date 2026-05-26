Приставы взыскивают с мужа «королевы марафонов» свыше девяти миллионов рублей

26 мая 2026, 07:23

Приставы взыскивают с супруга Елены Блиновской Алексея почти 9,1 миллиона рублей

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Приставы принудительно взыскивают с супруга Елены Блиновской Алексея почти 9,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно материалу, в ноябре 2025 года и марте 2026 года на Блиновского завели два исполнительных производства, общая сумма по которым составляет 9,077 миллиона рублей и касается «иных взысканий имущественного характера». Исполнительный лист и судебный приказ выдали Арбитражный суд Москвы и судебный участок в Ярославле. Более того, в мае на мужа «королевы марафонов» возбудили производство о взыскании долга за газ, тепло и электричество — почти 15 тысяч рублей.



