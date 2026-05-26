Голодный крокодил вцепился в руку упавшего смотрителя зоопарка
В американском зоопарке крокодил набросился на смотрителя, который упал в вольер. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошёл днём 24 мая в Бронксском зоопарке Нью-Йорка, когда сотрудник поскользнулся и упал во время уборки в вольере с крокодилами. Одна из рептилий сразу же вцепилась мужчине в левую руку. Пострадавший отделался лёгкой травмой. Врачи обработали рану и выписали американца в тот же день.
В администрации зоопарка пояснили, что на мужчину напал голодный гавиаловый крокодил. Этот вид обитает в Индонезии и Малайзии и обычно считается неопасным для людей из-за узкого рыла. Однако за последние 20 лет зафиксировали как минимум три смертельных случая нападения таких крокодилов на человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Национальном парке Крюгера Южно-Африканской Республики (ЮАР) неизвестные убили двух туристов-пенсионеров и сбросили их тела в реку с крокодилами. Полиция предполагает, что в смерти пожилых людей могут быть виноваты браконьеры.
Читайте также: