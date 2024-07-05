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Власти Турции ужесточают правила досмотра пассажиров в аэропортах

05 июля 2024, 08:33
Фото: istockphoto/simonmayer

Фото: istockphoto/simonmayer

Парламент Турции в четверг вечером принял поправки к закону о гражданской авиации. В числе прочего, нововведения ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.


Как сообщает телеканал Habertürk, новые правила приведены в соответствие нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Теперь в турецких аэропортах сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причём это касается как багажа, так и электронных устройств.

В случае отказа от досмотра администрация аэропорта имеет право не допустить пассажира в зону вылета. Запрещённые к провозу вещи будут конфисковываться на месте. Кроме того, поправки предполагают введения штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

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#аэропорт
#турция
Дело в отношении генерала Цокова прекращено после его гибели на СВО
05 июля 2024, 08:02

Фото: istockphoto/Akintevs

Военные следователи прекратили уголовное дело о мошенничестве в отношении в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова по нереабилитирующим обстоятельствам, а именно в связи с его гибелью в ходе специальной военной операции.
Основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, дело которого выделено в отдельное производство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как считают следователи, бывший командующий армией в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области.

Генерал-лейтенант Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Попов и Моисеев находятся в следственном изоляторе.

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#производство
#следователи
#уголовное дело
#сво
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Генпрокуратура хочет конфисковать активы бывшего аппаратчика СК РФ Киреева
05 июля 2024, 07:41

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Генеральная прокуратура РФ намерена конфисковать активы бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве.
У полковника юстиции, который в СК РФ занимался служебными проверками коллег, было обнаружено множество объектов недвижимости, приобретённых на коррупционные доходы и оформленных на родителей, передаёт «Коммерсант». Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Киреев и его родители.

Интерес к активам ответчиков возник у ведомства в процессе надзора за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела служебных проверок СК РФ. В его рамках Киреев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 290 и 159 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на получение взяток в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере).

В частности, Киреев и его сообщники сфабриковали дело о покушении на убийство против руководителей компании Merlion, организовали их арест, а затем вымогали миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования. С 2016 года обвиняемый начал активно скупать недвижимость в элитных районах Москвы. Всё приобретаемое имущество он оформлял на своих родителей. Их задекларированный доход за указанный период составил 25 миллионов рублей. Стоимость же приобретённых квартир превысило 98 миллионов рублей. Плюс около семи миллионов рублей они потратили на покупку автомобилей.

Надзорное ведомство требует конфисковать недвижимость, которая осталась у семьи Киреевых, а также взыскать с них 26 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости объектов, которые они успели продать.

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#суд
#имущество
#недвижимость
#ук
#родители
#мошенничество
#ск рф
#доходы
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В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу
В России обяжут работодателей обяжут вносить военнообязанных в онлайн-реестр
05 июля 2024, 05:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект был принят в первом чтении в нижней палате парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».
«Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" внесены в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», – говорится в материале издания

Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета.

Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг.

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#армия
#призыв
#работодатель
#госдума
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Иван Купала 2024: что это за праздник и как его отмечать
05 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Древнерусский праздник Ивана Купалы известен в наше время практически всем. Многие традиции, передаваемые из поколения в поколение, до сих пор популярны в народе. Торжество, также известное как Иванов день, отмечают 7 июля, в 2024 году он приходится на пятницу 2024 года. Значение и ритуалы знаменательного события – в материале «Радио 1».

В чем суть праздника Купалы


Празднование пришло в современную культуру из язычества. Славяне праздновали летнее солнцестояние и поклонялись божеству по имени Купала, которое считалось покровителем плодоношения и цветения. Имя идола также отражает основные обряды знаменательного дня – язычники совершали омовение в водоемах и банях, смывая тем самым грехи и несчастья.

Имя Иван появилось в названии праздника после Крещения Руси. Первоначально христианские последователи пытались заменить любимый народом праздник Рождеством Иоанна Крестителя (Ивана), но им не удалось искоренить сложившиеся веками традиции, и праздник стал известен как Иван Купала, объединив языческие и христианские корни.

При переходе на юлианский календарь дата праздника больше не совпадает с солнцестоянием. Иван Купала отмечается 7 июля, а астрономические события теперь приходятся на 20 или 21 июня.
Праздник Ивана Купалы отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Обычно торжество начинают праздновать за день до этого, после захода солнца 6 июля.

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День и ночь Ивана Купалы


Народные традиции, обряды и ритуалы


Многие языческие традиции предков сохранились и по сей день. Вот почему люди до сих пор верят, что стихии в ночь Ивана Купалы обладают особой магической силой. Утро принято начинать с умывания утренней росой, что придает молодости и очарования. Днем требуется окунуться в любую акваторию, смыть все трудности и неприятности, а вечером наступает время ритуального костра.

Смелые молодые люди прыгают через костер, а влюбленные пары делают это рука об руку. Те, кому удалось совершить такой прыжок, неотделимы друг от друга. Молодые девушки прыгают через костры, чтобы сохранить свою красоту, а молодые парни – чтобы поймать удачу. Также считается, что огонь может излечить от дурного глаза и невезения.

Особую роль играют травы и растения – девушки собирают их не только для плетения венков и оберегов от злых духов, но и для приготовления лекарственных отваров, которым приписываются чудодейственные свойства. Также травы используются для заготовки веников для зимних бани.

Важное место в легендах и поверьях об Иване Купале занимает цветение папоротников. Считается, что это растение цветет в праздничные ночи, обладает магической силой и обеспечивает богатство, удачу и исполнение желаний. В полночь большинство отправляется в лес, чтобы поймать папоротники во время цветения, но ученые считают, что на самом деле растение не может цвести и размножается спорами.

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Что запрещено 7 июля


Праздник Ивана Купалы совпадает с православным постом, поэтому в день празднования не рекомендуется застолье и употребление алкоголя.

Считается, что деньги, найденные в день празднования, принесут нашедшему несчастье, поэтому оставленный кошелек нужно немедленно вернуть владельцу, а купюру или обнаруженную монеты на земле обойти стороной.

Одно из суеверий связано с ночным бодрствованием – славяне считали, что в праздничную ночь нельзя спать. Однако, в современном мире этому запрету следуют редко.

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#праздник
#традиции
#история
#христиане
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Мизулина призвала проверить шоу популярного блогера
Мизулина призвала к проверке шоу Гудкова «Подземелье Чикен Карри»
05 июля 2024, 02:32

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала к проверке шоу блогера Александра Гудкова «Подземелье Чикен Карри». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации», – подчеркнула Мизулина.

Она отметила, что написала обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

Ранее сообщалось, что она обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери.

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#екатерина мизулина
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#шоу
#проверка
#ск рф
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Во втором российском регионе подряде временно запретили никабы
05 июля 2024, 00:02

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии запретило ношение никаба в республике в ближайшее время, передает ТАСС, ссылаясь на муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева.
«По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», – сообщил он.

Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности, запрет остается в силе до тех пор, пока обнаруженная угроза не будет устранена, а новое богословское заключение – опубликовано.

Ранее, 3 июля, муфтият Республики Дагестан объявил о временно запрете ношения никаба в пределах региона.

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#дагестан
#одежда
#муфтий
#запрет
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Евсеев день: Что нужно делать 5 июля, чтобы найти любовь
В России 5 июля отмечается Евсеев день: традиции, приметы и обычаи
05 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / SonerCdem

5 июля православные вспоминают епископа Самосатского Евсевия. Он был известен как ревностный защитник веры, за что подвергался гонениям.
В Евсеев день согласно приметам существовало семь строгих запретов.

История


Самосатский Евсевий прошёл в одежде воина через Сирию, Финикию и Палестину, распространяя православие. Также он обучал священников для приходов, где их не хватало, и рукополагал епископов.

Однажды император Констанций узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и потребовал его отдать. Епископ ответил, что скорее позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

Когда на престол взошёл Юлиан Отступник, для христиан настали ещё более трудные времена. Но даже в это время Евсевий не прекращал свою деятельность: в одежде воина он прошёл через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в христианскую веру. Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения на христиан прекратились.

Святой Евсевий погиб от рук женщины из города Долихины. Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять зла преступнице.

Традиции на Евсеев день

Чтобы в доме царили порядок, любовь и гармония, а дети росли здоровыми и счастливыми, наши предки по утрам отправлялись в церковь. Там они молились священномученику, прося его о помощи в ведении хозяйства и о любви родных и близких.

В день памяти Евсевия знахарки собирали в лесу купальницу обыкновенную, которую также называют кошачьей дремой. На следующий день из этой травы заваривали веники, которые использовали в бане для укрепления здоровья и поддержания мира в семье.

В этот день люди приводили свои дома в порядок: мыли полы, протирали пыль, раскладывали вещи по местам. Считалось, что нечисть боится чистоты, поэтому в этот день крестьяне также очищали свои колодцы.

Это был подходящий день для того, чтобы провести уборку в доме и очистить колодцы.

Фото: istockphoto / Anna Puzatykh

Была на Евсея особенная традиция: рано утром наши предки ходили к деревьям-талисманам, чтобы набраться сил. С первыми лучами солнца они отправлялись в лес в полном одиночестве. Мужчины снимали пояса, женщины расплетали косы, обнимали дерево, рассказывали ему о своих бедах, просили забрать все печали. В подарок дереву оставляли ленты или угощение.

А ещё утром по росе на Евсея собирали лютики и купальницу обыкновенную. Верили, что в этот день трава обладает чудотворной силой. Её сушили, делали отвары и давали больным.

Днём же работали в поле и огороде: необходимо было следить за посевами, полоть сорняки, поливать растения, чтобы те не погибли.

Что нельзя делать 5 июля


В день памяти святого Евсевия было семь важных запретов:

•До обеда не начинали важные дела, потому что считалось, что они не принесут успеха. Зато после полудня всё складывалось отлично.

• Не рисковали в этот день, потому что поспешные решения могли привести к денежным проблемам.

• Не отправлялись в путь, а если дорога была неизбежна, то были особенно осторожны, чтобы избежать травм.

• Не ругались с близкими людьми, потому что наладить отношения после ссоры было бы сложно.

• Девушкам запрещалось ходить по траве, чтобы не запутать дорогу будущему супругу и не помешать ему найти любимую.

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

• Рыбакам не разрешалось забирать весь улов себе. Чтобы поймать больше рыбы в следующий раз, её раздавали друзьям и соседям.

• Не пили воду из колодца до тех пор, пока он не будет почищен, потому что верили, что там может поселиться нечистая сила. Злые существа испортят воду, и люди начнут болеть.

В этот день лучше не расставаться и не подавать на развод. Если вы влюблены, старайтесь быть рядом – это поможет укрепить ваши чувства. Также не стоит ходить в баню. Согласно древним представлениям, сегодня в бане моется банник и другие духи, которые приходят к нему в гости. Не стоит им мешать, иначе можно получить травму или заболеть.

Кроме того, до обеда не рекомендуется начинать важные и новые дела. В этот день не стоит рисковать и надеяться на удачу – шансы на успех будут невелики.

Что можно делать в Евсеев день


В этот день рекомендуется вновь посеять редис, а также обработать посадки и цветы от вредителей. Наши бабушки и дедушки для этого использовали настой чеснока или листья помидоров.

В старину этот день считался временем встреч, свиданий и приёма гостей. Стоит навестить своих родственников и друзей, напомнить им о себе, пообщаться, помочь, чем сможете, или просто порадовать своим вниманием.

Это также хороший день для одиноких людей, мечтающих найти свою вторую половинку. Не стоит проводить его, лёжа перед телевизором.

Фото: istockphoto / Tatsiana Volkava

Люди верили, что влюблённым в этот день нужно быть вместе. Так они могут укрепить свои чувства, возродить любовь, которая начала угасать, и наладить добрые отношения в семье.

Стоит понаблюдать за погодой в этот день, потому что народные приметы могут предсказать будущий урожай.

Травники начинают сбор кошачьей дрёмы, или купальницы обыкновенной, чтобы затем, 6 июля, в день Аграфены Купальницы, заготовить веники для бани.

Можно приступать к сбору берёзовых, дубовых и осиновых веников для бани. В старину к этому времени уже точили ножи и готовили большие корзины.

Приметы в Евсеев день


В народе существует множество примет, связанных с Евсеевым днём. В этот день люди пытались предсказать, какая погода будет в ближайшее время.

Если 5 июля было жарко, то считалось, что зима будет холодной и суровой, а если луна сияла ярко, это предвещало хороший урожай.

Вихрь, возникающий в тихую погоду, предупреждал о скором дожде. Также если весь день шёл дождь, то люди верили, что это к богатому урожаю хлеба.

Фото: istockphoto / hopsalka

Покрытые росой камни предвещали скорый дождь. Большое количество комаров сулило ясный день и грядущее тепло, а чёрные тучи на небе были знаком приближающейся непогоды.

Появление радуги в полдень предвещало скорое ненастье. Если вечером выпадала роса, то на следующий день можно было ожидать хорошую погоду.

Куры, купающиеся в пыли, указывали на приближающиеся осадки. Вороны, каркающие возле или над домом, предрекали беду.

Сны в ночь на 5 июля могли предвещать неприятные события в жизни человека: проблемы, препятствия и беды. Особенно важно обратить внимание на сны, которые приснились под утро, были яркими, чёткими, понятными и хорошо запомнились.

Человек, который заранее подготовится к возможным трудностям, сможет легче их пережить или избежать.

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#женщины
#тепло
#отношения
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Глава Севастополя предупредил о громких ночных тренировках флота
Губернатора Развожаев: флот проводит ночные мероприятия в Севастополе
04 июля 2024, 23:42

Фото: istockphoto/alexnikit1981

В Севастополе на внешнем рейде до 00:00 5 июля будут проходить тренировки флота со стрельбой из различных видов вооружения, предупредил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В городе все спокойно», – отметил глава города.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о задымлении в Севастопольской бухте после объявления воздушной тревоги 2 июля. По его словам, дым возник в связи с использованием табельных средств маскировки.

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#севастополь
#флот
#тренировки
#губернатор
#воздушная тревога
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Энтомологи заметили в Подмосковье красивых и редких бабочек подалириев
04 июля 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Энтомологи уверяют, что из-за жаркого лета в Подмосковье можно встретить краснокнижных бабочек – подалириев, у которых обычно лёт проходит с мая по начало июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«Это одна из самых крупных и красивых дневных бабочек региона. Она относится к семейству парусников, имеет блёкло-желтую окраску с тёмными полосами и крылья интересной формы с хвостиками на конце. Это чешуекрылое – крайне редкое. Вид занесён в Красную книгу Московской области и считается исчезающим. Поэтому, увидев подалирия, не ловите его», – посоветовал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам энтомологов, подалирий распространён в южных регионах страны. В Подмосковье же такая бабочка отмечалась единичными находками в городских округах Раменский, Щёлково, Пушкинский Балашиха, Люберецы, Мытищи, Одинцовский, Домодедово, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Ликино-Дулёво и Богородский.

Пока до конца не ясно, является ли этот вид залётным или всё-таки в регионе существуют его устойчивые популяции. Это предстоит определить специалистам.

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#московская область
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