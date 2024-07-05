Власти Турции ужесточают правила досмотра пассажиров в аэропортах

Фото: istockphoto/simonmayer
Парламент Турции в четверг вечером принял поправки к закону о гражданской авиации. В числе прочего, нововведения ужесточают процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.
Как сообщает телеканал Habertürk, новые правила приведены в соответствие нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Теперь в турецких аэропортах сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Причём это касается как багажа, так и электронных устройств.
В случае отказа от досмотра администрация аэропорта имеет право не допустить пассажира в зону вылета. Запрещённые к провозу вещи будут конфисковываться на месте. Кроме того, поправки предполагают введения штрафов на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.
Читайте также:
200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи
Вьетнамку задержали в аэропорту с радиоактивными фрагментами игральных карт
Нанюхался и полетел читать детям лекции: В аэропорту задержали пилота под мефедроном
Александр Бойцов