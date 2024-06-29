200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи

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В аэропорту турецкого города Анталья 200 граждан России оказались заперты на борту Boeing 767-300. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое взрослых и ребенок из-за жары потеряли сознание. Люди находятся в духоте, так как на борту не работают кондиционеры.
Согласно информации источника, Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в 7 утра. Сначала людей задержали возле выхода на посадку, после чего привели на самолет. Пассажирам пришлось раздеться и передавать друг другу оставшуюся воду.
На протяжении всего времени пилоты не могут запустить двигатели самолета. Как только самолету удалось выехать на взлетно-посадочную полосу двигатели снова отказали.
Примечательно, что люди сидели внутри раскаленного самолета более часа. В авиакомпании AzurAir при этом сообщили, что выруливания на ВПП не было и Boeing вернулся на стоянку для дополнительного осмотра. Свои извинения авиакомпания уже принесла пассажирам.
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Согласно информации источника, Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в 7 утра. Сначала людей задержали возле выхода на посадку, после чего привели на самолет. Пассажирам пришлось раздеться и передавать друг другу оставшуюся воду.
На протяжении всего времени пилоты не могут запустить двигатели самолета. Как только самолету удалось выехать на взлетно-посадочную полосу двигатели снова отказали.
Примечательно, что люди сидели внутри раскаленного самолета более часа. В авиакомпании AzurAir при этом сообщили, что выруливания на ВПП не было и Boeing вернулся на стоянку для дополнительного осмотра. Свои извинения авиакомпания уже принесла пассажирам.
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Екатерина Коршунова