Вьетнамку задержали в аэропорту с радиоактивными фрагментами игральных карт

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Радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово, сообщает Baza.
Известно, что вьетнамка прибыла из Дубая. Наличие у нее радиоактивного багажа показала система контроля уровня радиации «Янтарь». Позже у пассажирки нашли металлические баночки, завернутые в фольгу.
Внутри таможенники обнаружили фрагменты игральных карт, замер которых составил 1,5 на 1,5 сантиметра. Известно, что такими как правило пользуются шулеры. Меченую карту узнают по фону. По показаниям радиометра-спектрометра, радиоактивное излучение превысило нормальный фон и опасно для здоровья. Карточные фрагменты изъяли. Для чего пассажирка пыталась их провезти не уточняется.
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