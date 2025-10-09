Россиянин инсценировал угон машины, не желая ехать с женой в магазин
Житель Красноярска инсценировал угон автомобиля, чтобы не ехать за покупками
Красноярские полицейские возбудили уголовное дело против местного жителя за ложный донос об угоне. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Мужчина сообщил в дежурную часть об исчезновении своего автомобиля Toyota Corona. Позже машину со сломанным замком зажигания обнаружили на острове Отдыха. В ходе проверки сотрудники МВД усомнились в словах владельца иномарки.
«Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что хозяин авто сам оставил легковушку на острове, так как не хотел ехать с женой по магазинам за покупками», — сказано в сообщении.Уголовное дело рассматривают по статье о заведомо ложном доносе. За это преступление предусматривается наказание до двух лет лишения свободы.
