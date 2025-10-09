Достижения.рф

Россиянин инсценировал угон машины, не желая ехать с женой в магазин

Житель Красноярска инсценировал угон автомобиля, чтобы не ехать за покупками
Фото: Istock/Rattankun Thongbun

Красноярские полицейские возбудили уголовное дело против местного жителя за ложный донос об угоне. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону.



Мужчина сообщил в дежурную часть об исчезновении своего автомобиля Toyota Corona. Позже машину со сломанным замком зажигания обнаружили на острове Отдыха. В ходе проверки сотрудники МВД усомнились в словах владельца иномарки.

«Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что хозяин авто сам оставил легковушку на острове, так как не хотел ехать с женой по магазинам за покупками», — сказано в сообщении.
Уголовное дело рассматривают по статье о заведомо ложном доносе. За это преступление предусматривается наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где девять человек обносили супермаркеты «Лента» с помощью детской коляски.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0