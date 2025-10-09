В Новосибирской области раскрыли жестокое убийство 25-летней давности

09 октября 2025, 08:59

Фото: iStock/Fedorovekb

Следователи раскрыли убийство, произошедшее в Новосибирской области 25 лет назад. В ноябре 2000 года пропал 46-летний житель Тогучина. Его исчезновение вызвало тревогу, но лишь сейчас удалось восстановить события того дня. Об этом пишет ТАСС.