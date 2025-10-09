В Новосибирской области раскрыли жестокое убийство 25-летней давности
Следователи раскрыли убийство, произошедшее в Новосибирской области 25 лет назад. В ноябре 2000 года пропал 46-летний житель Тогучина. Его исчезновение вызвало тревогу, но лишь сейчас удалось восстановить события того дня. Об этом пишет ТАСС.
Два злоумышленника находились в бывшей котельной, где занимались кражей металла. Когда мужчина зашел в помещение, они напали на него. Убийцы избили жертву руками, ногами и металлической трубой. После этого тело сожгли в печи.
Следственный комитет завершил расследование дела против одного из нападавших. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц с целью скрыть другое преступление. Уголовное дело против второго участника закрыли из-за его смерти.
