Власти Узбекистана вернут на родину сто сограждан из Петербурга

17 августа 2025, 14:12

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Узбекистана организуют возвращение на родину более 100 своих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Петербурге. Об этом сообщили в Генконсульстве Узбекистана, пишет ТАСС.