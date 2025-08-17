Достижения.рф

Власти Узбекистана вернут на родину сто сограждан из Петербурга

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Узбекистана организуют возвращение на родину более 100 своих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Петербурге. Об этом сообщили в Генконсульстве Узбекистана, пишет ТАСС.



Программа репатриации реализуется с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана. Отправка граждан на родину запланирована на 18 августа.

Кроме того, материальную помощь уже получили 33 гражданина, нуждающихся в поддержке. Уточняется, что меры поддержки направлены на обеспечение безопасности и благополучия узбекистанцев, временно находящихся за рубежом.

Операция проходит в рамках государственной программы помощи соотечественникам, находящимся в сложных условиях за границей.

Анастасия Чинкова

