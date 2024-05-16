Власти задумались о продаже сим-карт россиянам по биометрии

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ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ».
По данным издания, сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю.
Ранее Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
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По данным издания, сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю.
Ранее Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы для операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
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Дарья Осипова