«Влияние теплого циклона»: жителям Москвы и области рассказали о погоде на этой неделе

09 ноября 2026, 14:20

Синоптик Позднякова: пятница станет самым теплым днем на этой неделе

Фото: iStock/ValeryBoyarsky

В понедельник, 9 ноября, воздух в Москве может прогреться до плюс 7 градусов, что на 3–4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, слова которого приводит Агентство городских новостей «Москва».





По данным синоптика, температура воздуха составит плюс 5–7 градусов, по области – плюс 3–8 градусов.





«Сегодня метеорологические условия в столице будет формировать периферия антициклона с юго-запада. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, без осадков. Продолжится повышение температуры и дневные показания термометров на 3–4 градуса превысят климатическую норму», — отметил Леус.

«Погода облачная с прояснениями и без осадков. Минимальная температура во вторник и среду в Москве +1…+3, по региону: от 0 до +3 градусов. Дневная температура где-то в пределах +3…+6 градусов, что выше климатической нормы примерно на 4 градуса».

«Местами уже будут приниматься небольшие осадки, возможно даже в смешанной фазе — то есть в виде мокрого снега с дождем. Минимальная температура в Москве 0…+2 градуса, по региону -1…+4. Дневная температура +2…+4 в Москве, +2…+5 по области. Ветер западный, не очень сильный», — указала синоптик.

«Будет облачно, ночью местами будут приниматься небольшие осадки, днем временами будет дождь. Причем дождя только в дневное время может выпасть до 10 миллиметров. Преобладающая минимальная температура: 0…+5. Максимальная температура: +4…+9 градусов. Это чуть ли не на 5 градусов выше климатической нормы. То есть этот день будет самым дождливым и самым теплым на этой неделе. Но неприятным моментом станет довольно плотный порывистый ветер, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду», — рассказала Позднякова.

«В субботний день погоду будет определять атмосферный фронт, который лежит в ложбине циклона. Временами будет приниматься небольшой дождь – уже не такой, как в пятницу. Температура в течение суток одинаковая: 0…+5 и ночью, и днем. Это говорит о том, что температура воздуха на протяжении всех 24 часов будет понижаться. Сохранится довольно плотный западный ветер с порывами 12-14 метров в секунду. То есть нам начнет казаться, что погода резко стала холодной», — говорит собеседница издания.