В Подмосковье усилят работу по оздоровлению лесов в 2027 году

09 ноября 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области продолжат восстанавливать леса и проводить санитарно-оздоровительные мероприятия. Особое внимание уделят лесным территориям вблизи городов, парков и крупных автодорог. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом правительства.





Глава региона поручил подвести итоги работы по программе «Здоровый лес Подмосковья» за весь период ее реализации. По его словам, необходимо оценить эффективность проведенных мероприятий и определить основные задачи на 2027 год. Одним из приоритетных направлений останется оздоровление лесных массивов, в том числе расчистка участков рядом с населенными пунктами и транспортными магистралями.





«"Здоровый лес Подмосковья" — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно на прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям территориях. Прошу вас еще раз обратить внимание на положительные практики, подвести итоги уходящего года и определить приоритеты на следующий», — подчеркнул Воробьев.