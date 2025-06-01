«Помню были из резины игрушки-уроды»: подписчики высмеяли Ксению Собчак за сумку в виде кота
Ксению Собчак высмеяли за сумку в виде кота от Valentino
Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале новый снимок, на котором она предстала в цветочной юбке, белой рубашке, чёрном жакете и кожаных сапогах. Дополнили образ жемчужные серьги, солнцезащитные очки и сумка в форме кота от бренда Valentino.
Однако подписчики не оценили образ журналистки. В комментариях под постом пользователи мессенджера высмеяли сумку Собчак, сравнив её с советской резиновой кошкой. Одна из поклонниц даже назвала эти игрушки «уродами».
«Что только не напялишь на себя, чтобы быть «видимой» и «подальше от социального дна» и резинового советского кота подмышку! Тут главное стоять с серьёзным видом!», – написала одна из подписчиц.Другая поклонница также предположила, что Собчак в жизни не хватает любви, поэтому она и заменяет её «безумным шоппингом».
К слову, недавно популярный в Сети психолог Вероника Степанова предсказала скорый развод журналистки с режиссёром Константином Богомоловым.