«Помню были из резины игрушки-уроды»: подписчики высмеяли Ксению Собчак за сумку в виде кота

01 июня 2025, 12:03

Ксению Собчак высмеяли за сумку в виде кота от Valentino

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале новый снимок, на котором она предстала в цветочной юбке, белой рубашке, чёрном жакете и кожаных сапогах. Дополнили образ жемчужные серьги, солнцезащитные очки и сумка в форме кота от бренда Valentino.





Однако подписчики не оценили образ журналистки. В комментариях под постом пользователи мессенджера высмеяли сумку Собчак, сравнив её с советской резиновой кошкой. Одна из поклонниц даже назвала эти игрушки «уродами».





«Что только не напялишь на себя, чтобы быть «видимой» и «подальше от социального дна» и резинового советского кота подмышку! Тут главное стоять с серьёзным видом!», – написала одна из подписчиц.