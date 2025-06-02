Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Аней Пересильд и Диларой
19-летний певец Ваня Дмитриенко в шоу «Осторожно: Собчак» прокомментировал слухи о своих отношениях с Аней Пересильд и Диларой Зинатуллиной. После съемок клипа ему приписывают роман с обеими, но сам артист избегает прямых ответов.
«У нас с Диларой разные круги общения. Мы почему-то никогда не пересекались. Я хотел бы общаться с ней. Мы как-то ехали в машине во время съемок, я переживал. Она оказалась очень интересной личностью», — рассказал Ваня.Он добавил, что восхищается ее фотосессиями, а также пожелал успехов в музыкальной карьере. Совсем другие слова певец нашел для Ани Пересильд.
«Для меня органичнее была работа с Аней. Очень хотел, чтобы она согласилась сняться в клипе. Она сияющая, она чистая. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю», — описал Дмитриенко. — У нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ».Стоит отметить, что сама 16-летняя актриса недавно призналась, что в ее жизни появился человек, к которому она испытывает сильные чувства. Благодаря нему она поняла, что значит настоящая любовь. Тогда поклонники решили, что речь идет о Ване Дмитриенко.
*Запрещен в РФ