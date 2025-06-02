Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи об отношениях с Аней Пересильд и Диларой

02 июня 2025, 12:13

Ваня Дмитриенко (Фото: Инстаграм*/dmitrienko_vanya)

19-летний певец Ваня Дмитриенко в шоу «Осторожно: Собчак» прокомментировал слухи о своих отношениях с Аней Пересильд и Диларой Зинатуллиной. После съемок клипа ему приписывают роман с обеими, но сам артист избегает прямых ответов.







«У нас с Диларой разные круги общения. Мы почему-то никогда не пересекались. Я хотел бы общаться с ней. Мы как-то ехали в машине во время съемок, я переживал. Она оказалась очень интересной личностью», — рассказал Ваня.

«Для меня органичнее была работа с Аней. Очень хотел, чтобы она согласилась сняться в клипе. Она сияющая, она чистая. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю», — описал Дмитриенко. — У нас теплые, классные, человеческие отношения. Таков ответ».