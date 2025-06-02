Ксения Собчак призвала законодательно запретить мужчинам до 30 лет жениться

02 июня 2025, 13:39

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Мужчинам до 30 лет необходимо на законодательном уровне запретить жениться. С таким заявлением выступила Ксения Собчак в последнем выпуске своего шоу «Осторожно: Собчак», гостем которого стал певец Ваня Дмитриенко.





Журналистка подчеркнула, что не считает мужчин младше 30 лет готовыми к браку.





«Честно, я так правда считаю, что мужчинам до 30 лет, в принципе, законодательно нужно запрещать жениться. Ну просто потому что мужчина до 30 лет – он ещё мальчик, он в принципе не готов к отношениям. Ну, это на мой взгляд», – высказалась Собчак.