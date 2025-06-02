Ксения Собчак призвала законодательно запретить мужчинам до 30 лет жениться
Мужчинам до 30 лет необходимо на законодательном уровне запретить жениться. С таким заявлением выступила Ксения Собчак в последнем выпуске своего шоу «Осторожно: Собчак», гостем которого стал певец Ваня Дмитриенко.
Журналистка подчеркнула, что не считает мужчин младше 30 лет готовыми к браку.
«Честно, я так правда считаю, что мужчинам до 30 лет, в принципе, законодательно нужно запрещать жениться. Ну просто потому что мужчина до 30 лет – он ещё мальчик, он в принципе не готов к отношениям. Ну, это на мой взгляд», – высказалась Собчак.19-летний Дмитриенко, очевидно принял замечание на свой счёт, подчеркнул, что вопрос возраста для него не важен, поскольку он не сможет быть в отношениях с девушкой, к которой не испытывает серьёзных, искренних чувств.
Напомним, что сейчас певец встречается с 16-летней дочерью актрисы Юлии Пересильд – Аней.