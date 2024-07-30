ВМФ РФ начал учения трех флотов и Каспийской флотилии с участием 20 000 человек

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Военно-морской флот России начал плановые учения Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии с участием более 20 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны России.
«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», — указано в сообщении министерства.В оборонном ведомстве пояснили, что в учениях принимают участие около 300 кораблей, катеров и подводных лодок, 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и спецтехники, а также более 20 тысяч человек военнослужащих и персонала.
В планах учений — отработать 300 боевых упражнений, которые включают зенитные, ракетные и артиллерийские залпы, постановку помех и использование противолодочного оружия.
Основная цель мероприятия — проверить слаженность военного управления на всех уровнях и готовность экипажей.
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