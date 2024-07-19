National Interest: Подводные лодки РФ представляют угрозу для Запада

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Обозреватель National Interest Майя Карлин написала, что операции российских подводных лодок у берегов Великобритании несут немалую угрозу.
Она напомнила, что накануне российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море. По словам Карлин, модернизированные российские подводные лодки представляют серьезную опасность.
Уточняется, что модернизированные подводные лодки Kilo могут запускать крылатые ракеты и торпеды для того, чтобы поразить подводную инфраструктуру.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что модернизированные подводные лодки Kilo могут запускать крылатые ракеты и торпеды для того, чтобы поразить подводную инфраструктуру.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова