Китай объявил о проведении военных учений в Южно-Китайском море

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Китай с 15 по 16 июля проведёт военные учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Управления по морским делам КНР.
Отмечается, что в связи с проведением учений вводятся ограничения на судоходство. Оно будет полностью запрещено в некоторых районах моря с 9:00 (04:00 мск) 15 июля по 19:00 (14:00) 16 июля.
В сообщении не сказано, какие силы и средства будут задействованы в этих учениях.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к симметричному ответу на введённые администрацией США визовые ограничения. Речь идёт об ограничениях на выдачу виз некоторым китайским чиновникам.
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В сообщении не сказано, какие силы и средства будут задействованы в этих учениях.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к симметричному ответу на введённые администрацией США визовые ограничения. Речь идёт об ограничениях на выдачу виз некоторым китайским чиновникам.
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Анастасия Чинкова