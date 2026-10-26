Вне Солнечной системы обнаружили признаки гигантского спутника массой с Юпитер

26 октября 2026, 09:10

Nature: астрономы нашли признаки гигантского спутника у коричневого карлика

Фото: iStock/wing-wing

Исследователи обнаружили возможную экзолуну в системе за пределами Солнечной системы. Если дальнейшие наблюдения подтвердят выводы ученых, находка станет первым надежным свидетельством существования спутника у объекта такого типа. Об открытии сообщает журнал Nature.