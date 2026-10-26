Вне Солнечной системы обнаружили признаки гигантского спутника массой с Юпитер
Исследователи обнаружили возможную экзолуну в системе за пределами Солнечной системы. Если дальнейшие наблюдения подтвердят выводы ученых, находка станет первым надежным свидетельством существования спутника у объекта такого типа. Об открытии сообщает журнал Nature.
Система включает звезду с массой примерно вдвое меньше солнечной и коричневый карлик, превосходящий Юпитер по массе примерно в 37 раз. У этого карлика астрономы заметили гравитационное влияние еще одного тела.
Предполагаемый спутник имеет массу как минимум в 0,9 массы Юпитера. Он проходит полный круг вокруг коричневого карлика примерно за 170 суток. По своим параметрам объект близок к планете-гиганту, однако его орбита проходит вокруг коричневого карлика, а не вокруг звезды.
Ученые не получили прямое изображение небесного тела. Они применили метод лучевых скоростей и спектрограф крупного телескопа Южной обсерватории. Приборы зафиксировали небольшие колебания коричневого карлика, вызванные притяжением соседнего объекта.
Астрономы пока не выработали единый термин для подобных тел за пределами Солнечной системы. В случае подтверждения наблюдений новый объект может расширить представления ученых о формировании планет, спутников и коричневых карликов.
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