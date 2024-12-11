Внебрачного сына Жириновского Олега не пустили на выставку в память об отце

Олег Эйдельштейн и Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна не пустили на выставку в память о его отце. Она посвящена 35-й годовщине основания ЛДПР и проходит на ВДНХ.
На мероприятие также не был допущен бывший член ЛДПР Василий Власов, сообщают «Ведомости». Организаторы выставки пояснили, что её могут посетить все желающие, кроме тех, кто опорочил честь партии и самого политика.
Выставка «ЛДПР: 35 лет с народом» открылась на ВДНХ 9 декабря. В церемонии открытия приняли участие нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, члены думской фракции ЛДПР, сторонники партии.
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«Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — сказал, комментируя ситуацию, представитель ЛДПР.
Выставка «ЛДПР: 35 лет с народом» открылась на ВДНХ 9 декабря. В церемонии открытия приняли участие нынешний лидер партии Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, члены думской фракции ЛДПР, сторонники партии.
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Александр Бойцов