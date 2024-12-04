Дочь Владимира Жириновского станет кандидатом на выборы в Госдуму от ЛДПР

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Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой заместителя руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислава Наумова.
Отмечается, что в ЛДПР уже готовятся к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. При этом дочь Жириновского является ключевой частью проекта, рассказал Наумов. Предполагается, что она окажется в верхней части предвыборного партсписка.
Анастасия Боцан-Харченко родилась в 1983 году в Москве. Она является внебрачной дочерью Владимира Жириновского. При этом в свидетельстве о рождении Жириновский записан в качестве отца.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни.
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«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, за счет которых мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — отметил Наумов.
Анастасия Боцан-Харченко родилась в 1983 году в Москве. Она является внебрачной дочерью Владимира Жириновского. При этом в свидетельстве о рождении Жириновский записан в качестве отца.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения основателя и бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгой болезни.
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Элина Позднякова