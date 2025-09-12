«Внести вклад в диалог культур»: Путин озвучил миссию конкурса «Интервидение»
Владимир Путин пожелал удачи участникам «Интервидения»
Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. Президент России пожелал участникам конкурса «Интервидение» успехов в выступлениях. Его слова приводит ТАСС.
Глава государства отметил, что успешные российские культурные практики могут найти применение в других дружественных странах. Он выразил готовность делиться этим опытом с партнёрами.
Путин также поблагодарил единомышленников, которые поддержали инициативу по созданию «Интервидения». Он назвал этот конкурс площадкой, где песни отражают самобытность народов, многообразие культур и традиций.
«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — сказал Путин.Он добавил, что конкурс станет ещё одним подтверждением, что подлинное искусство не имеет границ.