Путин назвал многонациональность России «бесценным даром»

На форуме в Петербурге Путин рассказал о культурном коде России
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, где назвал бесценным даром многонациональность России. Его слова приводит ТАСС.



Российский президент отметил, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.

«Она изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную политику», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что культура должна сохранять национальные ценности и одновременно оставаться открытой к новым влияниям, поскольку это подразумевает прогресс.

