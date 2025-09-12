Путин назвал многонациональность России «бесценным даром»

12 сентября 2025, 21:18

На форуме в Петербурге Путин рассказал о культурном коде России

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, где назвал бесценным даром многонациональность России. Его слова приводит ТАСС.





Российский президент отметил, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.

«Она изначально складывалась именно как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную политику», — отметил глава государства.

