«Политический цирк»: Израиль жёстко раскритиковал резолюцию ООН по Палестине

Израиль отверг резолюцию ООН о двухгосударственном решении для Палестины
Фото: Istock/gorsh1

Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании палестинского государства. Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн заявил в социальной сети X, что этот директивный орган представляет собой «политический цирк».



Марморштейн указал на постоянное упоминание о Нью-Йоркской декларации.

«В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея представляет собой политический цирк, оторванный от реальности: в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией», — сказано в публикации.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, такая резолюция не помогает мирному урегулированию конфликта. Он назвал решение Генеральной Ассамблеи «позорным» и поблагодарил страны, которые не стали его поддерживать.

Ольга Щелокова

