12 сентября 2025, 20:30

Захарова осудила реакцию Украины на смерть американского активиста Кирка

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию некоторых украинских СМИ на гибель американского политического активиста Чарли Кирка. Её слова приводит РЕН ТВ.





Захарова заявила, что ряд пропагандистских изданий на Украине с радостью отреагировал на известие о смерти политика, который выступал против поставок западного оружия Киеву. Она отметила, что активист придерживался точки зрения, отличной от официальной позиции властей Украины.

«Радость, торжество, злорадство. Кирк прямо называл Зеленского марионеткой ЦРУ, которая повела собственный украинский народ на бойню», — подчеркнула представитель МИД России.